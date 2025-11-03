Kocaeli 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 11°C seviyelerinde beklenmektedir. Nem oranı %78, rüzgar hızı 12.2 km/saat olarak öngörülmektedir.

Hava koşullarında değişiklikler görülecektir. 4 Kasım Salı günü, hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığı 14°C seviyelerine yükselebilir. 5 Kasım Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 13°C civarında olacaktır. 6 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar etkili olabilir. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 13°C seviyelerinde tahmin edilmektedir. 7 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 12°C civarında seyredecektir.

Bu dönem boyunca hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giysiler tercih edilmelidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kat kat giyinmek de gerekir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek etkili olabilir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, günlük aktiviteleri daha sağlıklı sürdürmenizi sağlar.