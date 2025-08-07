HABER

Kocaeli 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu az bulutlu olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Kocaeli'de 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklık 31°C olarak ölçülecek. Nem oranı %35 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8.71 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Cuma günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 29°C'ye düşecek. Nem oranı %53’e yükselecek. Rüzgar hızı saatte 9.16 km olacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar hafif yağmura karşı hazırlıklı olmalı.

Cumartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklık 31°C’ye ulaşacak. Nem oranı %33’e düşecek. Rüzgar hızı saatte 8.59 km olacak. Bu koşullar güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal olacak.

Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 32°C’ye çıkacak. Nem oranı %30’a düşecek. Rüzgar hızı saatte 8.59 km olacak. Bu sıcaklık ve düşük nem oranı, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcaklık ve nem oranları açısından değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de gereklidir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak ıslanmaktan kaçınmak için faydalı olacaktır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunuyor. Hava durumundaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

