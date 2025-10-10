HABER

Kocaeli 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 10-12 Ekim tarihleri arasında hava koşulları değişkenlik gösterecek. 10 Ekim'de İzmit'te 18.1°C, Darıca ve Gebze'de 21°C, Karamürsel'de ise 14.4°C sıcaklık bekleniyor. 11 Ekim Cumartesi günü hava daha serin ve yağışlı olacak. 12 Ekim'de İzmit'te 17°C, Karamürsel'de 20.1°C sıcaklık öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak konfor için önemli.

Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları farklılık gösterecektir. İzmit'te hava sıcaklığı 18.1°C civarında olacaktır. Parçalı bulutlu bir gün beklenmektedir. Darıca ve Gebze'de hava sıcaklıkları ise 21°C civarında olacaktır. O bölgelerde kapalı, bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. Karamürsel'de hava sıcaklığı 14.4°C olacaktır. Açık ve güneşli bir gün yaşanması tahmin edilmektedir. Gölcük'te 18.9°C civarında bir sıcaklık beklenmektedir. Kapalı ve bulutlu hava koşulları burada da etkili olacaktır.

11 Ekim Cumartesi günü Kocaeli genelinde hava daha serin ve yağışlı olacaktır. İzmit'te hava sıcaklığının 16°C civarında olması öngörülmektedir. Yer yer sağanaklar görülecektir. Darıca ve Gebze'de hava sıcaklıkları 18°C civarında olacaktır. Burada da kapalı, bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. Karamürsel'de hava sıcaklığı 20.1°C olacaktır. Açık ve güneşli bir gün yaşanması beklenmektedir. Gölcük'te hava sıcaklığı ise 19.3°C civarında olacaktır. Kapalı ve bulutlu hava koşulları burada da etkili olacaktır.

12 Ekim Pazar günü hava koşullarının serinlemesi beklenmektedir. Yağışların devam etmesi öngörülmektedir. İzmit'te hava sıcaklığı 17°C civarında olacaktır. Bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olması beklenmektedir. Darıca ve Gebze'de 16°C civarında sıcaklık öngörülmektedir. Kapalı ve bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. Karamürsel'de sıcaklık 20.1°C olacaktır. Açık, güneşli bir gün yaşanması planlanmaktadır. Gölcük'te ise hava sıcaklığı 19.3°C civarında olacaktır. Kapalı ve bulutlu hava koşulları burada da etkili olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalıdır. Serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınıza katkı sağlar. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak, konfor ve sağlık açısından önem taşımaktadır.

