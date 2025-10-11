HABER

Kocaeli 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Ekim 2025'te değişken hava koşulları öne çıkıyor. İzmit'te yer yer sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklık 9°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %84 civarındadır. Rüzgar saatte 1.8 km hızda esmesi öngörülüyor. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları hakim olacak. Kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak önemli. Bu süreçte hava durumuna uygun planlamalar yaparak, olumsuz koşullardan etkilenebilirsiniz.

Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecektir. İzmit'te yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında olacaktır. Nem oranı ise %84 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati ise 18:26’dır.

Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları öngörülmektedir. Darıca'da hafif çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 16.8°C ile 19°C arasında değişecektir. Nem oranı %82, rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkat çeken bir değişiklik beklenmiyor. 12 Ekim Pazar günü hafif yağmurlar devam edecektir. Sıcaklıkların 9°C ile 15°C arasında seyretmesi öngörülmektedir. 13 Ekim Pazartesi günü ise hava daha açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıkların 10°C ile 17°C arasında değişmesi beklenmektedir. 14 Ekim Salı günü hafif yağmurların tekrar görüleceği, sıcaklıkların 10°C ile 17°C arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmayı unutmayın. Yağmurlu günlerde yollarda su birikintileri oluşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yaya olarak dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, olumsuz hava şartlarından etkilenmekten kaçınabilirsiniz.

