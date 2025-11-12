Kocaeli 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 5.5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı ise 17:45'tir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. 14 Kasım Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Sıcaklık 5°C ile 16°C arasında seyredecek. Nem oranı yine yüksek olacaktır. 15 Kasım Cumartesi günü hava daha sakinleşecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı giymek de önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedavi planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.