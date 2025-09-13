HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacaktır.

Kocaeli 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde beklenmektedir. Nem oranı gün boyunca %35 ile %85 arasında değişecektir. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman nemli olabileceğini göstermektedir.

İlerleyen günlerde hava durumu genel olarak kısmen güneşli ve çok bulutlu geçecektir. 14 Eylül Pazar günü sıcaklıklar 27°C civarında tahmin edilmektedir. 15 ve 16 Eylül Pazartesi ve Salı günlerinde ise sıcaklıkların 25°C seviyelerinde olacağı öngörülmektedir. Bu dönemde nem oranı %73 ile %79 arasında değişecektir. Bu da hava koşullarının nemli olabileceğini göstermektedir.

Nem oranının yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak ve nemli havada, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gereklidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengede tutar. Nemli hava koşulları, solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bu tür rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken önlem almaları önerilir.

Rüzgar hızı düşük seviyelerde beklendiği için hava koşulları sakin olacaktır. Yüksek nem oranı ile birlikte hava daha bunaltıcı hissedilebilir. Kocaeli'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava genel olarak kısmen güneşli ve nemli olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar önlemlerini almalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.