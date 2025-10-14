Kocaeli 14 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli'de hava açık ve güneşli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecektir. Nem oranı %77 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 12.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:11, gün batımı ise 18:22'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecektir. 15 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülmesi beklenmektedir. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %79 civarında olacaktır. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olarak öngörülmektedir.

16 Ekim Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecektir. Rüzgar hızı 12.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. 17 Ekim Cuma günü hava çok bulutlu olacaktır. Sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişecektir. Rüzgar hızı yine 12.3 km/saat olarak beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. 15 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.