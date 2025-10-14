HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 14 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 14 Ekim 2025 Salı havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecek. Ardından 15 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışlar görülecek, sıcaklık 12°C ile 18°C arasında düşecek. Rüzgar hızı, 14.8 km/saat olarak dalgalanacak. Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak için şemsiye almak ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise dikkatli olmak gerekecek.

Kocaeli 14 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli'de hava açık ve güneşli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecektir. Nem oranı %77 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 12.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:11, gün batımı ise 18:22'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecektir. 15 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülmesi beklenmektedir. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %79 civarında olacaktır. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olarak öngörülmektedir.

16 Ekim Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecektir. Rüzgar hızı 12.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. 17 Ekim Cuma günü hava çok bulutlu olacaktır. Sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişecektir. Rüzgar hızı yine 12.3 km/saat olarak beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. 15 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandıOtomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Trump'tan Erdoğan yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşını bitirmede rol oynayabilir"Trump'tan Erdoğan yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşını bitirmede rol oynayabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.