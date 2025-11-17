Kocaeli 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %34 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Kasım Salı günü, yüksek bulutlar arasında görünen güneş var. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü, yüksek bulutlar arasında güneş ışıkları olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 10°C olacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Bu nedenle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanıma mont veya hırka alman faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Deniz kenarına gitmeyi planlayanlar rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalı. Genel olarak bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için elverişli olacak.