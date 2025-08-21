HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 32°C olacak. İşte detaylar...

Kocaeli 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü 38°C, 23 Ağustos Cumartesi günü 31°C ve 24 Ağustos Pazar günü 28°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmayı zorunlu kılıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları önemlidir. Şapka takmaları ve bol su tüketmeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda hassas grupların korunması önem taşır.

Kocaeli'de sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...
20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.