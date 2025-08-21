Kocaeli 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü 38°C, 23 Ağustos Cumartesi günü 31°C ve 24 Ağustos Pazar günü 28°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmayı zorunlu kılıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları önemlidir. Şapka takmaları ve bol su tüketmeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda hassas grupların korunması önem taşır.

Kocaeli'de sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.