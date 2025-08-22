HABER

Kocaeli 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor.

Cansu Akalp

Kocaeli'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmayı zorunlu kılıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanması, şapka takması ve bol su tüketmesi önemlidir. Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda hassas grupların korunması da önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 30°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 27°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önler ve serin kalmaya yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu önlemleri alması, sağlıklarını korumaları açısından önemlidir.

