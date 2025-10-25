Kocaeli 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 11,5°C. En yüksek sıcaklık ise 25,9°C civarında bekleniyor. Nem oranı %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 18:06 olarak öngörülüyor.

26 Ekim 2025 Pazar günü hava koşullarında bir iyileşme olacaktır. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13,9°C ile 25,8°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %51 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 4,5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 12°C ile 24°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının arttığı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranılmalıdır.

Hava koşullarının hızlı değişimini göz önünde bulundurmalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.