HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 11,5°C ile 25,9°C arasında değişim gösterecek. Haftanın ilerleyen günlerinde ise 26 Ekim Pazar günü güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 13,9°C'ye yükselecek. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında olacak. Serin sabah ve akşam saatleri için kat kat giyinmek öneriliyor. Hava koşullarını takip etmek önemli bir gereklilik.

Kocaeli 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 11,5°C. En yüksek sıcaklık ise 25,9°C civarında bekleniyor. Nem oranı %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 18:06 olarak öngörülüyor.

26 Ekim 2025 Pazar günü hava koşullarında bir iyileşme olacaktır. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13,9°C ile 25,8°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %51 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 4,5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 12°C ile 24°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının arttığı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranılmalıdır.

Hava koşullarının hızlı değişimini göz önünde bulundurmalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.