Kocaeli 25 Kasım Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 25 Kasım 2025 Salı hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat beklenirken, nem oranı %63 seviyelerinde kalacak. Takip eden günlerde, hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 8°C ile 20°C arasında değişecek. Ani sıcaklık farklılıklarına karşı kat kat giyinmek ve bol su tüketmek vücut direncini artıracaktır. Hava durumunu güncel takip etmek önemlidir.

Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve açık olacak. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:58, gün batımı saati 17:36 olarak belirlenmiş.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 26 Kasım Çarşamba günü hava yer yer güneşli. Ardından bulutlanma görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü bulutlanma artacak. Sıcaklıklar ise 11°C ile 20°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar ise 11°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava olabilir. Bu durumda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için dikkat edilmelidir. Dengeli beslenmeye ve yeterli uyumaya özen gösterilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir. Rüzgar hızının arttığı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranmak gerekmektedir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarının hızlı değişimini göz önünde bulundurarak, esnek olmanız önerilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda vardır.

En Çok Aranan Haberler

