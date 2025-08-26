Kocaeli 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 17°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %44, akşam %67 ve gece %92 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Ağustos Çarşamba günü kısmen güneşli, 28 Ağustos Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar gündüz 27-29°C arasında, gece ise 17-18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve sıcak olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, şapka takmalı ve güneş kremi kullanmalıdır. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Vücut bu süreçte daha hızlı su kaybedebilir. Düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gerekmektedir. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Bu durum deniz kenarındaki bölgelerde hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Ancak bu serinlik yanıltıcı olabilir. Deniz kenarına gideceklerin uygun önlemleri alması önemlidir. Hassas grupların, çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların aşırı sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların, mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir.