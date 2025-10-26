HABER

Kocaeli 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde hafif serin, öğleden sonra ise 25°C'ye kadar yükselecek. Gün genelinde güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. 27 Ekim'de sıcaklık 12-24°C, 28 Ekim'de ise 10-20°C arasında değişecek. Yüksek nem oranları terleme artışlarına neden olabilir. Kat kat giyinmek ve dengeli beslenmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı direnç artıracaktır. Açık alanlarda rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır.

Kocaeli'de 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde hafif serin olacak. Öğleden sonra sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Gün genelinde güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Sabah erken saatlerde sıcaklık 13-15°C arasında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 22-25°C'ye ulaşacak. Nem oranı sabah saatlerinde %91-95 seviyelerinde olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %43-65 arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18°C'ye düşecek. Nem oranı ise %77-87 arasında değişiklik gösterecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 12-24°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar bu gün 10-20°C arasında değişecek. Önemli bir nokta, hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğidir. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bol su içmeyi unutmamak gerekmektedir.

Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artışları yaşanabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının arttığı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranmak gerekir. Hava koşullarındaki hızlı değişimi göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
