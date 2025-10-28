HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 28 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu serin, kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak bekleniyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı da önemli faktörler arasında. 29 Ekim Çarşamba günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi, uygun kıyafet seçimi yapması tavsiye ediliyor. Sıcak içecekler ile konfor artırılabilir.

Kocaeli 28 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu serin ve kısmen güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 19°C civarında. En düşük sıcaklık ise 11°C olarak bekleniyor. Nem oranı %85 seviyesinde. Rüzgar hızı 11.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27'dir. Gün batımı ise 18:00 olarak öngörülüyor.

29 Ekim Çarşamba günü hava koşulları Kocaeli'nin farklı bölgelerinde değişkenlik gösterecek. İzmit'te kapalı ve bulutlu bir hava mevcut. Gölcük ve Kartepe gibi ilçelerde ise açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 9.4°C ile 21.8°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Bu nedenle, kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir yağmurluk almanız da faydalı olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafet seçimi yapmalı. Sıcak içecekler tüketmek de konforu artıracaktır.

Son olarak, hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Yerel mikroklima etkileri hava durumunu etkileyebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.