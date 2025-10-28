Kocaeli 28 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu serin ve kısmen güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 19°C civarında. En düşük sıcaklık ise 11°C olarak bekleniyor. Nem oranı %85 seviyesinde. Rüzgar hızı 11.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27'dir. Gün batımı ise 18:00 olarak öngörülüyor.

29 Ekim Çarşamba günü hava koşulları Kocaeli'nin farklı bölgelerinde değişkenlik gösterecek. İzmit'te kapalı ve bulutlu bir hava mevcut. Gölcük ve Kartepe gibi ilçelerde ise açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 9.4°C ile 21.8°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Bu nedenle, kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir yağmurluk almanız da faydalı olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafet seçimi yapmalı. Sıcak içecekler tüketmek de konforu artıracaktır.

Son olarak, hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Yerel mikroklima etkileri hava durumunu etkileyebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.