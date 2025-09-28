Kocaeli 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar doğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. Bu hava koşulları biraz nemli olduğunu gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların 17°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı günü kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 1 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 19°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21°C civarında bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 22°C civarına yükselecek. 4 Ekim Cumartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Yağmurluk kullanmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre aktivitelerinizi planlamak gereklidir. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek gününüzü daha konforlu hale getirebilir.