Kocaeli 31 Ekim Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Kocaeli'de hava koşulları ılıman ve sakin olacak. Hava sıcaklığının 21°C civarında seyretmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgarın hızı 5 km/s civarında ölçülecek.

1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günleri benzer hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar 21°C ile 22°C arasında değişecek. En düşük sıcaklıklar ise 9°C ile 11°C arasında seyredecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 5 km/s ile 11 km/s arasında dalgalanacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve sakin kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durum, uygun kıyafetler giymeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle sabahları ve akşamları dikkatli olmalısınız. Gün içinde hava açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Rüzgar hızları düşük kalacağından, rüzgar hissedilmeyecek. Hava koşulları günlük aktiviteler için elverişli olacak.