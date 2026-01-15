HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de 10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bulunan 10 metrelik istinat duvarı, okul bahçesine doğru göçtü. Duvarın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli’de 10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi

Olay, İzmit Cedit Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalıştığı bölgede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, bir anda Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin bahçesine doğru göçtü. Duvarın okul bahçesine yıkılmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri ulaştı. Bölgeye gelen İZGAZ ekipleri ise okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbiren kesti. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Kocaeli’de 10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi 1

DUVARIN ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI

İstinat duvarının okul bahçesine devrildiği anlar ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Taş blokların lise bahçesine yığıldığı anları görüntüleyen vatandaş, "Gördüğünüz üzere komple duvar yıkıldı, kendiliğinden" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

15 Ocak 2026
15 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hollanda'da şehir merkezinde patlamaHollanda'da şehir merkezinde patlama
Suç örgütü propagandasına 325 gözaltıSuç örgütü propagandasına 325 gözaltı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmit istinat duvarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.