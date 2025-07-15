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Kocaeli'de 115 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Kocaeli'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de 115 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 115 yıl hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan Ö.A.'yı takibe aldı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Ö.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.A'nın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

(İHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Kocaeli
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