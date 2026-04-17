Kocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylar nedeniyle 23 Nisan kapsamındaki tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi program düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle, planlanan tüm konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi.

YAŞANAN OLAYLAR SONRASI 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı ile etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

17 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

