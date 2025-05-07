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Kocaeli'de 3 ayrı evden binlerce liralık vurgun yaptılar! 2 hırsızın suç kaydı akıllara durgunluk getirdi

Kocaeli'de 3 evden 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin toplam 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de 3 ayrı evden binlerce liralık vurgun yaptılar! 2 hırsızın suç kaydı akıllara durgunluk getirdi
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, 18-28 Nisan tarihleri arasında Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı yaşandı. Evlerden toplam 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Durumun polise ihbar edilmesiyle harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.Z. ve K.K'yi dün Çayırova ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca E.Z'nin 38, K.K'nin ise 21 suç kaydı olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hırsızlık
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