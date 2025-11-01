HABER

Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın yıkım nedeni araştırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın enkazında inceleme yapmak üzere bölgeye gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, "Kontroller sonucunda hem o binanın yıkım şekli ve sebebi ortaya çıkacak" dedi.

Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın yıkım nedeni araştırılıyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken zemininde de incelemeler başlatıldı. Uzman ekipler tarafından hem zemin kontrolleri hemde binanın yıkılış biçimiyle ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılıyor. Ayrıca bölgedeki mühürlenen 16 bina da yapısal ve zeminsel bakımdan inceleniyor.

Zemin hareketlerinin inceleneceğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, "Burada 2 tane sebep var. Birincisi, zemin oturma hareketi var. İkinicisi de yapısal bir hareket var. Şimdi bu zemin oturmalarının neden olduğu araştırılıyor bölgede. Jeofizik ve jeolog uzmanı arkadaşlar incelemelerini yapıyorlar. Bir de çevresindeki binalar inceleniyor. Binaların durumları ortaya konuyor. Hem yer bilimi hem de üst yapı bir araya getirilip konut kontrolleri yapılacak. Kontroller sonucunda hem o binanın yıkım şekli ve sebebi ortaya çıkacak. Hem de diğer bölgedeki mühürlenen 16 tane binanın akıbeti ortaya çıkartılacak. Durumuna bakacağız ondan sonra" dedi.

"YIKIM NEDENİ HER ŞEYDEN OLABİLİR"

Yıkım nedeninin birden çok sebeple olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Koçak, "Yıkım nedeni her şeyden olabilir. Sındırgı'daki depremin etkileri olabilir. Bunlardan dolayı da yapısal hareket meydana gelmiş olabilir. Zemin incelemeleri sonucunda bu ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bütün sokakların tarandığını ifade eden Prof. Dr. Koçak, "Bütün sokaklar taranıyor şu anda yer bilimleri açısından. Zeminin hareketi nedir, zeminin yapısı nedir diye bakılıyor. Bunların hepsi birleştirilip, bir araya getirildikten sonra üst yapılarında durumları da birleştirilecek. Ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm işlemler yapılacak" ifadelerine yer verdi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

