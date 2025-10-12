Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kartepe geçişi Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halinde olan 41 AZ 329, 54 ALH 340, 54 ANJ 690, 41 AHR 292 ve 11 AB 473 plakalı 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA SEBEBİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlarken, kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

