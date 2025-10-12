HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlarken, kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kartepe geçişi Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halinde olan 41 AZ 329, 54 ALH 340, 54 ANJ 690, 41 AHR 292 ve 11 AB 473 plakalı 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı 1

KAZA SEBEBİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlarken, kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 14 yaralıİşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı
Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandıUyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.