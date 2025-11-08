Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan deponun içi görüntülendi! "İçerde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu"

Khreden olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

TESİSTE OLUŞAN TAHRİBAT DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi.

"ÇOCUKLAR VE ANNELER BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlarına sabır versin. Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu. Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARI VE ANNELER ÖLDÜ"

Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, "Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu. Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı" diye konuştu.

YANGINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin aralarında 2 çocuk da bulunduğu ortaya çıktı.

Yangında can veren kişilerin 3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu öğrenildi.

