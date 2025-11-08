Kocaeli’de 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinin içi görüntülendi

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tesis, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunuyordu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın çok kısa sürede büyüdü. Alevler, tesisi tamamen sardı. Alevler, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin çabalarıyla söndürüldü. Ancak, 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın sonrası tesiste büyük hasar oluştu. İncelemelerde tüm malzemelerin yandığı anlaşıldı. Metal iskeletler bile zarar gördü. Dron ile kaydedilen görüntülerde büyük tahribat gözler önüne serildi. Fabrikanın iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu görüntüler, faciayı daha net gösterdi.

