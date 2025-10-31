HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de çöken binanın çevresinde evi ve dükkanı bulunanlar eşyalarını aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın ardından çevrede tedbir amaçlı boşaltılan 12 binada oturanlar ve iş yeri olanlar, özel izinle eşyalarını aldı.

Kocaeli'de çöken binanın çevresinde evi ve dükkanı bulunanlar eşyalarını aldı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazının çevresinde boşaltılan binalarda oturan 45 aile ve iş yerleri bulunanlara Gebze Belediyesi tarafından 14.00-16.00 saatlerinde eşyalarını alabileceklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.

Kendi imkanları ve belediyenin araçlarıyla alana gelen aileler, emniyet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde kimlik kontrolüyle güvenlikli alandan bölgeye alındı. Eşyalarını koli ve poşetlerle toplayanlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Ailelerin evlerine kesin dönüşleri için ise pazartesi günü bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan enkazın altından sağ kurtarılan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu, sağ kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

OLAY

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik
Canik’in ulaşım ağı güçleniyorCanik’in ulaşım ağı güçleniyor

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze enkaz esya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.