Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

FETÖ OPERASYONUNDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgütün Kocaeli’deki güncel yapılanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 10 eğitim kurumu ile bu kurumlarda illegal yönetici pozisyonunda bulunduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi. 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2’si FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır