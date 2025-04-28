Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Kocaeli'de 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 16°C civarında olması beklenmektedir. Gece sıcaklığı ise 9°C civarında olacaktır. Bu dönemde nem oranı %75 civarında olacak. Bu, hava koşullarının biraz daha nemli olacağını göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar etkili olacak. Hava sıcaklığının 14°C civarına düşmesi tahmin edilmektedir. Gece sıcaklığı ise 8°C olarak öngörülmektedir. 30 Nisan Çarşamba günü çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 9°C olması beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 8°C olması tahmin edilmektedir. 3 Mayıs Cumartesi günü güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. 4 Mayıs Pazar günü parlak güneş ışıkları altında hava sıcaklığının 22°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların daha düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Ayrıca hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamanızı kolaylaştıracaktır.