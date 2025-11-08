HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu"

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 kişi yaralanmıştı. Olayda ikinci bir facianın önüne geçildiği ortaya çıktı. Yanan binaya yakın mesafede bulunan akaryakıt istasyonunda çalışanların önlem aldığı ortaya çıktı.

Kocaeli'de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken, alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Kocaeli de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu" 1

İKİNCİ FACİA ÖNLENDİ

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi.

Kocaeli de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu" 2

Yangınla hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut, "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00'da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası'nın başı sağ olsun" dedi.

Kocaeli de ikinci faciaya ramak kalmış! "Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de 6 kadına mezar olan deponun içi görüntülendi! Kocaeli'de 6 kadına mezar olan deponun içi görüntülendi!
İş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandı İş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kaçan 15 yaşındaki motosikletliye 45 bin 746 lira cezaPolisten kaçan 15 yaşındaki motosikletliye 45 bin 746 lira ceza
Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 241'e yükseldiGazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 241'e yükseldi

Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.