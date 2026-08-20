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Kocaeli'de kan donduran olay! Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kocaeli'de kan donduran olay! Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.

Kocaeli de kan donduran olay! Denizde 2 si kadın 3 ceset bulundu 1

KAN DONDURAN OLAY: DENİZDEN 3 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARTILDI

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

2'Sİ KADIN 1'İ ERKEK

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kocaeli de kan donduran olay! Denizde 2 si kadın 3 ceset bulundu 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca deniz ceset
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