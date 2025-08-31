Kocaeli'de kırsal mahalle yolları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerdeki ulaşım konforunu artırmaya odaklandı.

Bu çerçevede Körfez ilçesine bağlı Himmetli Mahallesi'nin merkez mevkisindeki yollar, parke ve bordür imalatıyla yenilendi. Çalışmalarda 10 bin metrekare parke taşı döşenirken, 2 bin metre de bordür imalatı yapıldı. Ekipler, Körfez'in yanı sıra Kandıra, İzmit ve Derince ilçelerine bağlı kırsal mahalle yollarında da asfalt serimi ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır