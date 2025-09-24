Kocaeli’de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Bıçakçılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 19 AL 460 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir oto çekiciyle çarpışarak kontrolden çıktı ardından devrildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü F.E. ile araçta bulunan M.E. ve F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır