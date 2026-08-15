Kocaeli'de parktaki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 11 Ağustos'ta Tavşancıl Sahil Parkı'nda M.K.'nin kesici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

KOCAELİ'DE PARKTA CİNAYET

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, cinayet zanlısı olduğu belirlenen M.Ö. ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen R.Y. ve V.U. düzenlenen gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır