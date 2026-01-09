Kocaeli'de şiddetli fırtına sonrası hasar büyük!

Kocaeli’de etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ciddi hasara yol açtı. Lodos nedeniyle bazı mahallelerde çatıların uçtuğu görüldü. Çok sayıda ev su aldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Doğal afetten etkilenen aileler güvenli alanlara alındı. Barınma ve temel ihtiyaçlar karşılandı. Hasar gören konutlarda saha ekipleri detaylı inceleme yaptı. Tespit ve raporlama çalışmaları başladı. Yetkililer, mağduriyetin giderilmesi için koordineli bir süreç yürüttüklerini belirtti.

Evleri hasar gören aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konaklama oteline yerleştirildi. Sosyal hizmetler, tespit yaptı ve gerekli raporlama süreçleri başlatıldı. Barınma, yeme-içme ve temel ihtiyaçlar karşılandı.

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Kasım Çağla, yaşadıklarını paylaştı. Lodos çatıları uçurdu. Evdeki her şey su altında kaldı. Aniden oluşan fırtına sırasında sanki dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. 5 kişilik bir aileyiz. Çocuklar okuldan yeni gelmişti. Zabıta ve belediye ekipleri yardım etti. Gece saatlerinde konaklama oteline götürüldük.

Diliskelesi Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Başçı, o sabah hastanedeydi. Fırtına ve yağmur nedeniyle eve ulaşması zor oldu. Eve vardığında hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördü. Yetkililer destek sağlayacaklarını ifade etti. Eşyalar tamamen zarar gördü. Büyükşehir belediyesi konaklama merkezine aldı ve ihtiyaçları karşılandı. Ev onarıldıktan sonra yeniden yerleştirileceği söylendi.Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır