HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında

Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolara katılan 72 kişinin yargılandığı dava başladı. Bazı sanıklar, sosyal medyada CHP'nin çağrısı üzerine sahaya indiklerini, anayasal haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında

Kocaeli’de gerçekleştirilen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla haklarında dava açılan 72 sanığın Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılırken, öğrencilere destek amacıyla davada çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

"CHP'NİN ÇAĞRISI İLE SAHAYA İNDİK"

Kimi sanıklar, sosyal medyada CHP'nin çağrısı üzerine sahaya indiğini, anayasal haklarını kullandıklarını, suç işlemediklerini ifade ederek, beraatlerini istedi. Diğer sanıklar ise tesadüfen yoldan geçerken kargaşanın içinde kaldıklarını, olaya dahil olmadıklarını söyleyerek suçsuz olduklarını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştıİstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
ABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecekABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecek
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Protesto mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.