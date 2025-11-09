HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: '11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın adeta faciaya dönüştü. Yaşanan olayda 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 7 kişinin ise yaralanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç ayrıca yangının neden çıktığına ilişkin bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: '11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu'
Doğukan Akbayır

Sabah saatlerinde Sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depo da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 1

BAKAN TUNÇ: "11 KİŞİ GÖZALTINDA, BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 2

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 3

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 4

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 5

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kocaeli deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu 6

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalathanesinde çıkan yangından acı haberler peş peşe gelmişti. Gelen bilgilere göre Dilovası'ndaki parfüm deposundaki yangında 6 kişi hayatını kaybemiş, 7 kişi yaralanmıştı. İş yeri sahibi kaçma hazırlığı yaparken yakalanırken oğlu ise her yerde aranıyor.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biga'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıBiga'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardıİsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yılmaz Tunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.