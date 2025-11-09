Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu: '11 kişi gözaltında, bilirkişi heyeti oluşturuldu'

Sabah saatlerinde Sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depo da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.

BAKAN TUNÇ: "11 KİŞİ GÖZALTINDA, BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalathanesinde çıkan yangından acı haberler peş peşe gelmişti. Gelen bilgilere göre Dilovası'ndaki parfüm deposundaki yangında 6 kişi hayatını kaybemiş, 7 kişi yaralanmıştı. İş yeri sahibi kaçma hazırlığı yaparken yakalanırken oğlu ise her yerde aranıyor.

Kaynak: İHA