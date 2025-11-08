Kocaeli'deki yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: 7 kişi açığa alındı
Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR Cimer'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını ifade etti.
