Kocaeli Hava Durumu! 01 Mart Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli anlar yaşanacak. Ancak alçak bulutlar zaman zaman gökyüzünü kaplayacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estikçe saatte 2 ile 8 kilometre hızda esecek. Nem oranı ise yüzde 60 ile 70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. 3 Mart Salı günü 13 ile 16 derece sıcaklık bekleniyor. 4 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 12 ile 15 derece arasında seyredecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Dışarı çıkarken mevsime uygun hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda dikkatli olmanız önerilir. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir. Bu nedenle terletmeyen, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir.

Kocaeli'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.