Kocaeli Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'deki hava durumu, 1 Mayıs 2026 Cuma günü serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında kalacak. Öğleden sonra ise 11 dereceye kadar yükselebilir. Yağışlar gün boyunca devam edecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacaktır. Bu durum, hava koşullarını daha da serinletebilir.

Gelecek günlerde Kocaeli'deki hava durumu benzer şekilde sürecek. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında olacak. 3 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 6 ile 10 derece arasında seyredecek. 4 Mayıs Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar görülmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek.

Serin ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Kocaeli'de yaşayanlar ve ziyaretçiler bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yanlarında su geçirmez giysiler bulundurmalıdır. Uygun ayakkabılar da önemli bir detaydır. Rüzgarın hızının artabileceği düşünülmelidir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgardan korunacak alanlarda vakit geçirmek daha iyi olacaktır. Sıcaklık mevsim normallerinin altında kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olacaktır.