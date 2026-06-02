Kocaeli Hava Durumu! 02 Haziran Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı. Kocaeli'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 4 km/s civarında. Nem oranı %60 düzeyinde. Yağış olasılığı ise %25. Gün boyunca hafif bir rüzgar olacak. Hava sıcak ve nemli hissedilecek. Dışarı çıkarken hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

İlerleyen günlerde Kocaeli'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 26 derece arasında olacak. Yağış olasılığı %74 seviyelerinde. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 15 ile 25 derece arası değişecek. Yağış olasılığı %80 olacak. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 16 ile 25 derece arasında seyredecek. Bu günün yağış olasılığı %0. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 15 ile 25 derece arasında olacak. Yağış olasılığı %0 ile %80 arasında değişecek.

Bu dönemde sıcaklıklar 15 ile 25 derece arasında olacağı için dışarı çıkarken rahat kıyafetler seçmelisiniz. Yağış olasılığı yüksek günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Böylece, Kocaeli'de hava koşullarına hazırlıklı olabilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.