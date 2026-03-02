HABER

Kocaeli Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 2 Mart 2026 tarihinde sıcaklık 15 derece civarında olacak, gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri 10 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı %60 civarında seyredecek. Hafif rüzgar açık hava etkinlikleri için engelleyici bir etki yaratmayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmaları ve nemli havaya uygun kıyafetler tercih etmeleri öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Kocaeli'de 2 Mart 2026 Pazartesi günü, sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık 3 ile 15 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hafif esintili bir şekilde esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratacak.

3 Mart Salı günü hava durumu, 13 derece civarında ve bulutlu bir gün olacak. 4 Mart Çarşamba günü, 11 derece civarında puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 14 derece civarında artan bulutlarla birlikte olacak.

Bu dönemde hava koşulları, genellikle 10 ile 15 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu koşullar uygun görünüyor.

Dışarıda vakit geçireceklerin sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Gün boyunca nem oranının yüksek olması, hassas bünyeler için rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle nemli havaya uygun kıyafetler tercih edilmeli, bol su tüketilmelidir.

Rüzgar hafif esintili olacaktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için engelleyici etkide bulunmayacaktır. Ancak rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir. Açık alanlarda vakit geçirecekler, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak plan yapmalıdır.

Kocaeli'de 2 Mart Pazartesi günü daha sıcak ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında kalacak. Hava genellikle bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmaları önemli. Ayrıca nemli havaya uygun kıyafetler tercih etmeleri faydalı olacaktır.

