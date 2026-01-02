HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ile birlikte rüzgar hızı 8.5 km/s civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık dalgalanmaları yaşanacak. 3 Ocak'ta sıcaklık 12-14 dereceye düşecekken, 4 Ocak'ta 17-19 dereceye yükselecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, dışarıda daha konforlu bir deneyim sağlayacak.

Kocaeli Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 8.5 km/s civarında olması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:14:30. Gün batımı ise 18:19:42 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 12 ile 14 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 17 ile 19 dereceye yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 15 ile 17 derece civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle parçalı bulutlu ve yağışlı kalacak.

Bu dönemde, yağışlı hava şartlarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk taşıyor. Astım veya alerji gibi durumları olanlar tedavi planlarına sadık kalmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirilmelidir.

Kocaeli'de hava durumu, günlük planlarınızı etkileyen önemli bir faktördür. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü daha konforlu ve güvenli hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.