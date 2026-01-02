Kocaeli Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 8.5 km/s civarında olması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:14:30. Gün batımı ise 18:19:42 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 12 ile 14 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 17 ile 19 dereceye yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 15 ile 17 derece civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle parçalı bulutlu ve yağışlı kalacak.

Bu dönemde, yağışlı hava şartlarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk taşıyor. Astım veya alerji gibi durumları olanlar tedavi planlarına sadık kalmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirilmelidir.

Kocaeli'de hava durumu, günlük planlarınızı etkileyen önemli bir faktördür. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü daha konforlu ve güvenli hale getirebilirsiniz.