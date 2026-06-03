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Kocaeli Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 3 Haziran 2026 tarihi sıcak bir gün sunacak. Gün içinde sıcaklık 25 derece civarında seyrederken, gece 18 dereceye düşecek. Az bulutlu olan hava durumu, dış mekan etkinlikleri için uygun ortam yaratıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 30-32 derece arasında değişecek. Güneşten korunmak, bol su içmek ve öğle saatlerinde dikkatli olmak önemli. Kocaeli'de yazın tadını çıkarın.

Kocaeli Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba. Kocaeli'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise 18 derece civarında seyredecek. Hava genellikle az bulutlu. Yağış beklenmiyor. Kocaeli'deki hava durumu, etkinlikler için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 32 dereceye ulaşması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 30 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar yazın tipik özellikleridir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam ediyor.

Bu sıcak günlerde, güneşi doğru değerlendirmek önemli. Bol su içmek gerekiyor. Güneşten korunmayı ihmal etmemelisiniz. Öğle saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanlarda dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almalısınız. Böylece Kocaeli'de hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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