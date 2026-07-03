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Kocaeli Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 ile 32 derece arasında değişecek. Ancak, yaklaşan Cumartesi günü serin hava ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Bu güne ait sıcaklık 26 ile 18 derece arasında seyredecek. Pazar günü hafif yağışlar ve düşen sıcaklıklar açık hava planlarını etkileyecek. Uygun hazırlık yapmak, cama doğru etkinlikler için önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kocaeli’de hava durumu 3 Temmuz 2026 Cuma günü keyifli olacak. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık ise 29 ile 32 derece arasında seyredecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde Kocaeli’de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü daha serin hava bekleniyor. Orta şiddetli yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklık 26 ile 18 derece arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 25 ile 17 derece arasında olacak. Pazartesi günü hava güneşli ve serin olacak. Sıcaklık 25 ile 14 derece arasında değişecek. Salı günü ise yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25 ile 16 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yapanlar için önemli. Cumartesi ve pazar günleri yağışlı hava beklentisi var. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların düşmesiyle beraber sabah ve akşam saatlerinde serin hava olabilir. Yanınıza bir ceket almakta fayda var. Pazartesi ve salı günleri hava daha sıcak olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Kocaeli’de 3 Temmuz Cuma günü hava durumu güzel geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken, hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar yapmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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