Kocaeli Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 16 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. 6 Ocak Salı günü, hava sıcaklıkları yine 16 ile 20 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 17 ile 21 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışsız olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 8 ile 10 derece civarına düşecektir. Dışarı çıkarken ceket almanız ve alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmanız önerilir.