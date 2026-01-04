HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde olacak. 5 ve 6 Ocak'ta sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında kalacakken, sabah ve akşam saatlerinde düşüş göze çarpacak. Ceket almayı unutmayın.

Kocaeli Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 16 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. 6 Ocak Salı günü, hava sıcaklıkları yine 16 ile 20 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 17 ile 21 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışsız olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 8 ile 10 derece civarına düşecektir. Dışarı çıkarken ceket almanız ve alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadelerMaduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.