Kocaeli Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Kocaeli'de hava durumu çeşitli ilçelerde farklılık gösteriyor. Gölcük'te hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında bekleniyor. Gebze'de ise sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecektir. Başiskele'de hava sıcaklığı 4 ile 12 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Çayırova'da sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Kocaeli genelinde hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları 7 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise sıcaklık 13 ile 20 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bol su içmek sağlığınız açısından gereklidir.