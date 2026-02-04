HABER

Kocaeli Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 4 Şubat 2026 tarihinde hava durumu, ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Gölcük ve Gebze'de sıcaklık 1 ile 11 derece aralığında tahmin edilmektedir. Başiskele'de 4 ile 12 derece, Çayırova'da ise 1 ile 11 derece bekleniyor. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak; yüksek nem oranı ile düşük rüzgar hızı, soğuk bir hava yaratacak. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemlidir.

Simay Özmen

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Kocaeli'de hava durumu çeşitli ilçelerde farklılık gösteriyor. Gölcük'te hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında bekleniyor. Gebze'de ise sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecektir. Başiskele'de hava sıcaklığı 4 ile 12 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Çayırova'da sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Kocaeli genelinde hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları 7 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise sıcaklık 13 ile 20 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bol su içmek sağlığınız açısından gereklidir.

