Kocaeli Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

5 Ocak 2026 Pazartesi, Kocaeli'de hava durumu bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %82.93 seviyesinde seyrediyor. Rüzgar hızı ise 10.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:15'tir. Gün batımı ise 18:20 olarak bekleniyor.

İlerleyen günlerde Kocaeli'deki hava durumu kısmen güneşli ve ılıman geçecek. 6 Ocak Salı günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 2 ile 15 derece arasında olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak da önemlidir.