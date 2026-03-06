HABER

Kocaeli Hava Durumu! 06 Mart Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 6 Mart 2026 Cuma günü, sıcaklıkların 2 ile 12 derece arasında olacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde hava puslu ve güneşli iken, öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı ise 2 dereceye düşecek. Nem oranı %65 seviyelerinde ve rüzgar hızı 21 km/s olarak tahmin ediliyor. Giyim tercihlerinin hava koşullarına uygun olması, özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlık yapmak açısından önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün 6 Mart 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu raporlarına göre, hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava puslu ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 21 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 7 Mart 2026 Cumartesi günü, Kocaeli'de sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında değişecek. 8 Mart 2026 Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında seyredecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek, bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır. Ayrıca planlarınızı güncel hava durumuna göre yapmanız faydalı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
