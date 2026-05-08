Kocaeli Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu güzel geçecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık aralığı, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Günün ilerleyen saatlerinde hava bulutlanabilir. Akşam saatlerinde dışarı çıkmayı planlayanlar için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esecek. Bu durum, hava durumunun sakin kalacağı anlamına geliyor.

9 Mayıs Cumartesi günü hava değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 23 ile 25 dereceye çıkacak. Hava yine genellikle güneşli olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü, sıcaklıklar 25 ile 27 derece arasında artış gösterecek. Hava kısmen güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Hava sıcaklıkları artarken bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından koruyucu önlemler almak da önemli.

