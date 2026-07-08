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Kocaeli Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

8 Temmuz 2026 tarihinde Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyu hava sıcaklığının 30 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı ise %30 ile %45 arasında değişecek ve rüzgar kuzeydoğudan saatte 4 ile 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. 9 Temmuz'da hafif yağış ve %53 nem bekleniyor. Güneşten korunmak, bol su içmek ve serin ortamlarda bulunmak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. Nem oranı %30 ile %45 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4 ile 6 kilometre hıza ulaşacak. Bu koşullar açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında olacak. %53 nem oranıyla hafif yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 7 kilometre hızla esecek. 10 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. %50 nem oranıyla hafif yağışlı bir gün geçmesi muhtemel. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve nemli günlerde güneşten korunmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmeli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek hava sıcaklıklarında aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmakda fayda var. Serin ortamlarda bulunmak sağlık açısından yararlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikleri olsa da sıcak ve nemli hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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